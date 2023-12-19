За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 ДТП, 5 человек...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 ДТП, 5 человек погибли.По информации УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю 81 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 5 детей.Полицейскими оформлено 602 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области, в свою очередь, выявили 69 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (либо кто-то отказался от прохождения медицинского освидетельствования).Так, например, по предварительной информации, 17 декабря 2023 года в 14:40 на 120-м км автодороги «Владимир - Муром - Арзамас» в Муромском районе водитель автомобиля «Лада», 1978 года рождения, двигаясь со стороны Мурома ко Владимиру, не справился с управлением.В результате автомобиль «Лада» вынесло на полосу встречного движения.Там произошло столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя 1967 года рождения.В результате ДТП пассажиры автомобиля «Рено» (1962 г.р. и 1985 г.р.) были направлены на амбулаторное лечение. Еще один пассажир (2020 года рождения) был госпитализирован.Известно, что водитель автомобиля «Лада» также направлен на амбулаторное лечение.Госавтоинспекция напоминает: зима - традиционно непростое время для всех участников дорожного движения.В таких условиях жизненно важно принять дополнительные меры предосторожности:- снизить скорость даже на хорошо знакомых маршрутах;- быть готовым к тому, что опасности могут появляться из темноты неожиданно;- избегать рискованных маневров, особенно если необходимо выезжать на встречную полосу (обгон, поворот налево, разворот);- задействовать все возможные системы пассивной безопасности – ремни безопасности и детские сиденья;- не отвлекайтесь на смартфон и другие занятия.Фото: 33.мвд.рф