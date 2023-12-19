Перед судом предстанет 44-летний житель Коврова.

Перед судом предстанет 44-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл весной текущего года. Правоохранители выяснили, что подозреваемый приехал к приятелю, чтобы уладить конфликт. Попытка найти компромисс закончилась неудачей, и обвиняемый решил отомстить. Он взял железный прут и начал крушить принадлежавший знакомому фургон «Фиат». Мужчина разбил фары, зеркала, стёкла и решетку радиатора, а также помял капот. Нанесённый ущерб превысил 90 тыс. рублей.Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.