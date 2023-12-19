По обвинению в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения перед судом предстанет житель Мурома.
По обвинению в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения перед судом предстанет житель Мурома. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
Правоохранители установили, что мужчина состоял на воинском учёте в местном военкомате. Гражданин получал повестки о прохождении мероприятий, связанных с призывом на срочную службу, однако в указанные даты в военный комиссариат не приходил.
В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.