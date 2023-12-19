По обвинению в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения перед судом предстанет житель Мурома.

По обвинению в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения перед судом предстанет житель Мурома. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина состоял на воинском учёте в местном военкомате. Гражданин получал повестки о прохождении мероприятий, связанных с призывом на срочную службу, однако в указанные даты в военный комиссариат не приходил.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.