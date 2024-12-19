Прогнозируется налипание мокрого снега на деревья и провода, а также гололедица.

Во Владимирской области 20 декабря ожидается ледяной дождь. О непогоде предупредили в региональном МЧС.Прогнозируется налипание мокрого снега на деревья и провода, а также гололедица. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ и подтоплением низменных участков.Дневная температура составит около +2 градусов, к вечеру она опустится до 0. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и быть готовыми к погодным переменам.Напомним, ранее мы писали, что