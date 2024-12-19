Во Владимире возобновили движение троллейбусов маршрутов 7 и 10, сообщили в мэрии. Они вынужденно прекратили свое движение три дня назад – вечером 16 декабря. Во время ремонта на инженерных

Во Владимире возобновили движение троллейбусов маршрутов 7 и 10, сообщили в мэрии. Они вынужденно прекратили свое движение три дня назад – вечером 16 декабря. Во время ремонта на инженерных сетях рабочие повредили кабель в районе улицы Северной. Из-за этого несколько дней провода для троллейбусов в районе улицы Мира были обесточены. «Рогатых» заменили на автобусы №7Т