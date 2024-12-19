Разработке необходимых документов будет продолжаться весь 2025 год.

Во Владимирской области 19 декабря на заседании Селивановского районного Совета народных депутатов, в котором участвовало 8 из 17 депутатов, было принято решение поддержать рекомендации участников публичных слушаний о создании «Селивановского муниципального округа» во Владимирской области. Административным центром округа станет Красная Горбатка.На публичных слушаниях все поселения высказались за объединение, хотя среди присутствующих были и воздержавшиеся, и противники. Депутаты проголосовали за преобразование с одним воздержавшимся. Процесс преобразования запущен, и работа по разработке необходимых документов будет продолжаться весь 2025 год.Напомним, ранее мы писали, что