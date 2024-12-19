Владимирцев приглашают кататься на коньках. В Центральном парке культуры и отдыха открылся каток «Молодежный», об этом в соцсетях поделилась администрация областного центра. Покататься

Владимирцев приглашают кататься на коньках. В Центральном парке культуры и отдыха открылся каток «Молодежный», об этом в соцсетях поделилась администрация областного центра. Покататься можно как в будни с 12 до 22 часов, так и в праздничные дни и выходные с 10 утра до 10 вечера. Стоимость входа составит 300 рублей, а для детей до 12