Глава Следкома РФ обратил внимание на разваливающийся аварийный дом в Муроме. Александр Бастрыкин потребовал региональное ведомство отчитаться о ходе проверки – почему жильцов так
<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2024-glava-sk-rossii-aleksandr-bastrykin-zainteresovalsya-avarijnym-domom-v-murome.html" target="_blank">Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Муроме</a> - Глава Следкома РФ обратил внимание на разваливающийся аварийный дом в Муроме. Александр Бастрыкин потребовал региональное ведомство отчитаться о ходе проверки – почему жильцов так
[url=https://33live.ru/novosti/19-12-2024-glava-sk-rossii-aleksandr-bastrykin-zainteresovalsya-avarijnym-domom-v-murome.html]Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Муроме[/url] - Глава Следкома РФ обратил внимание на разваливающийся аварийный дом в Муроме. Александр Бастрыкин потребовал региональное ведомство отчитаться о ходе проверки – почему жильцов так