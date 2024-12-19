Глава Следкома РФ обратил внимание на разваливающийся аварийный дом в Муроме. Александр Бастрыкин потребовал региональное ведомство отчитаться о ходе проверки – почему жильцов так

Глава Следкома РФ обратил внимание на разваливающийся аварийный дом в Муроме. Александр Бастрыкин потребовал региональное ведомство отчитаться о ходе проверки – почему жильцов так долго не расселяют? Многоквартирный дом на Меленковском шоссе был построен в 1970 году. Он начал разрушаться и в 2019 году здание признали аварийным. Из поста в группе ВК «Информационный центр СК