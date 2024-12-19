45-летнего жителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже денег у соседки. Мужчина похитил 13 000 рублей и потратил их очень креативно. История рассказали в пресс-службе УМВД области. Следствием

45-летнего жителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже денег у соседки. Мужчина похитил 13 000 рублей и потратил их очень креативно. История рассказали в пресс-службе УМВД области. Следствием установлено, что в октябре пьяный обвиняемый пришел к соседке, чтоб попросить спиртного. Дверь в квартиру оказалась открытой, а вот женщины, судя по всему, дома не было. Гусевчанин воспользовался ситуацией