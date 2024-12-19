Мужчина упал с лестницы.

Монтировщик из Коврова Владимирской области получил 600 тысяч рублей компенсации за травму руки. Об этом информирует прокуратура региона.Инцидент произошёл в мае 2024 года на заводе, где работник, выполняя электромонтажные работы на недопустимой приставной лестнице, упал и получил сложный перелом правой руки. После операции ему предстоит длительная реабилитация.Прокуратура подала иск в суд, который удовлетворил заявление о взыскании морального вреда в пользу пострадавшего. Напомним, ранее мы писали, что во