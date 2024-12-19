Не стало заслуженного художника Российской Федерации из Владимирской области Анатолия Кувина. Как сообщает региональное министерство культуры, он ушел из жизни 17 декабря. В конце ноября

Не стало заслуженного художника Российской Федерации из Владимирской области Анатолия Кувина. Как сообщает региональное министерство культуры, он ушел из жизни 17 декабря. В конце ноября Анатолий Иванович отмечал свой 93-й день рождения. Известный художник родился в 1931-м году в одном из сел Собинского района. Чуть позже его семья переехала во Владимир, где он занимался в