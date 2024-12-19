Прямая линия началась в 12:00.

На прямой линии с Владимиром Путиным, которая проходит 19 декабря, были озвучены топ-5 тем, актуальных для жителей Владимирской области. Вопросы, поступившие за последние 10 дней, касались льготных лекарств, жилья, дорог и благоустройства, начисления пенсий и медицины.Прямая линия началась в 12:00. Задать вопрос президенту можно было через сайт moskva-putinu.ru, по телефону 8-800-200-40-40, через сообщения на номер 0-40-40, а также в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, и в приложении «Москва Путину».Напомним, ранее мы писали, что