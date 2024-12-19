Семеро работников муромского завода подозреваются в попытке кражи дорогостоящего сплава ферромарганца. Возраст злоумышленников – от 29 до 55 лет. По версии следствия, преступление они

Семеро работников муромского завода подозреваются в попытке кражи дорогостоящего сплава ферромарганца. Возраст злоумышленников – от 29 до 55 лет. По версии следствия, преступление они задумали еще в 2021 году. Все эти три года подозреваемые копили сплав, к которому имели доступ на работе. Им удалось собрать 10 тонн вещества стоимостью больше 1,7 миллионов рублей. Фигуранты собирались