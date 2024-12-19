Уже пятый во Владимирской области – в Александрове открылся семейный МФЦ. Он располагается в доме №46 на улице Кольчугинской. Обратиться в социальный центр могут все, кто попал в трудную

Уже пятый во Владимирской области – в Александрове открылся семейный МФЦ. Он располагается в доме №46 на улице Кольчугинской. Обратиться в социальный центр могут все, кто попал в трудную ситуацию. Поддержку оказывают в режиме «одного окна», то есть посылать в «квест» по кабинетам не будут. Особое внимание – многодетным родителям, малоимущим семьям, беременным, родителям детей-инвалидов