Житель Коврова отсудил у работодателя моральную компенсацию за травму, полученную на работе. Мужчина упал со стремянки и сломал руку. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Житель Коврова отсудил у работодателя моральную компенсацию за травму, полученную на работе. Мужчина упал со стремянки и сломал руку. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Ковровчанин получил травму в мае. Он занимался электромонтажными работами, стоя на приставной трехколенной лестнице. К слову, пользоваться ей нельзя. И не просто так. Ведь в итоге рабочий вместе с