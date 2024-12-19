С -17 температура воздуха во Владимире и области скакнет до -2. В ночь с 19 на 20 декабря ожидается ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега. Непогода может спровоцировать чрезвычайные

С -17 температура воздуха во Владимире и области скакнет до -2. В ночь с 19 на 20 декабря ожидается ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега. Непогода может спровоцировать чрезвычайные ситуации, такие как ДТП и падения деревьев, предупреждают в мэрии. Также возможно повреждение проводов из-за налипания снега. К экстренным вызовам и авариям готовятся энергетики «Владимирэнерго».