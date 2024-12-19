У индивидуального предпринимателя из Суздаля обнаружили снегоход с поддельными номерами. Подсудимый, видимо, разозлившись от этой ситуации, умышленно проехал по ноге инспектора

У индивидуального предпринимателя из Суздаля обнаружили снегоход с поддельными номерами. Подсудимый, видимо, разозлившись от этой ситуации, умышленно проехал по ноге инспектора Гостехнадозра. Как рассказывают в Суздальском райсуде, инцидент произошел в декабре 2023 года. Сотрудник инспекции гостехнадзора области участвовал в проведении рейда по проверке снегоходов. В этот день он вместе с коллегами обнаружил два таких транспортных