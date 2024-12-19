Потерпевший, отдыхая с женой и подругой, вступил в словесный конфликт с группой молодых людей.

В Александровском городском суде Владимирской области началось рассмотрение уголовных дел, связанных с избиением участника специальной военной операции в мае 2024 года у ночного клуба. Один из обвиняемых уже получил приговор: суд назначил ему 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, несмотря на смягчающие обстоятельства, такие как несовершеннолетие и сотрудничество со следствием.Инцидент произошел, когда потерпевший, отдыхая с женой и подругой, вступил в словесный конфликт с группой молодых людей, что впоследствии привело к его серьезным травмам и госпитализации. Два подозреваемых были задержаны после вмешательства Следственного комитета, и против них выдвинуты обвинения в хулиганстве и причинении вреда здоровью.Также в розыск объявлен еще один несовершеннолетний участник конфликта. Рассмотрение дела о его участии продолжается. Напомним, ранее мы писали, что