Жители многоквартирных домов во Владимире жалуются на затянувшиеся работы по установке лифтов. Пенсионерам, инвалидам и мама с колясками вот уже долгое время приходится ходить пешком на

Жители многоквартирных домов во Владимире жалуются на затянувшиеся работы по установке лифтов. Пенсионерам, инвалидам и мама с колясками вот уже долгое время приходится ходить пешком на верхние этажи. Прокуратура возбудила административное дело на Щербинский лифтостроительный завод. «Шестой канал» уже снимал сюжеты про жителей девятиэтажки на Белоконской, а также дома на улице Благонравова. У людей уже