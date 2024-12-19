Конфликт возник после выделения госфинансирования, которое получит только РПЦ как единственный собственник суздальской гимназии.

Октябрьский суд рассмотрел два иска к владимирской епархии РПЦ и митрополиту Тихону, поданные общественной организацией «Родители, педагоги и православная общественность». Конфликт возник после выделения госфинансирования, которое получит только РПЦ как единственный собственник суздальской гимназии.Несмотря на протесты, власти продолжают поддерживать епархию. В ответ митрополит Тихон обвинил директора гимназии Нину Аникину в «обманной» перерегистрации Устава и унизил репутацию руководителя общественной организации Юлии Бутряковой.Напомним, ранее мы писали, что на