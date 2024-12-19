Бывшего управляющего ООО «ИНТРА» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре. Организация занимается изготовлением протезов для инвалидов. По указанию

Бывшего управляющего ООО «ИНТРА» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре. Организация занимается изготовлением протезов для инвалидов. По указанию обвиняемого, партию выполнили из дешевых материалов. 22 ноября 2022 и 30 октября 2023 Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской ООО «СТАН» и ООО «ГРЭМ МИДЛ» были заключены контракты на изготовление