Во Владимире отгремел концерт армянской общины. Под яркими огнями сцены разгорелся настоящий праздник, где каждый звук, каждая нота разноцветным потоком стремилась обнять сердца

Во Владимире отгремел концерт армянской общины. Под яркими огнями сцены разгорелся настоящий праздник, где каждый звук, каждая нота разноцветным потоком стремилась обнять сердца слушателей. За всестороннюю помощь в содействии и начинаниях, направленных на укрепление межнациональных связей, армянская диаспора вручила благодарственные письма. В ответ со сцены почетные гости отметили важность и отзывчивость представителей общественной организации. Царькова