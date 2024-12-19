Центр расположен на базе филиала госфонда «Защитники Отечества».

Во Владимире открылся военно-социальный центр, который будет оказывать поддержку действующим военнослужащим и их семьям. Об этом сообщило правительство региона.Центр расположен на базе филиала госфонда «Защитники Отечества» и будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов подчеркнул важность этой инициативы, отметив, что цель центра — помогать тем, кто защищает страну.Напомним, ранее мы писали, что