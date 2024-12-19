Хозяйка четырех пушистых котиков, живущая во Владимире, затеяла уборку. Для этого она выпустила питомцев на балкон. Один из хвостатых соскучился по хозяйке и полез обратно в дом через

Хозяйка четырех пушистых котиков, живущая во Владимире, затеяла уборку. Для этого она выпустила питомцев на балкон. Один из хвостатых соскучился по хозяйке и полез обратно в дом через балконный блок. И застрял. На помощь вызвали поисково-спасательный отряд Владимира. Как спасатели рассказали в своих соцсетях, приехал старший дежурный смены Максим Щукин. Он смог справиться с замком