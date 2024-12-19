48-летний житель Нижегородской области проведет 2 года в исправительной колонии особого режима за то, что метнул нож в малознакомую жительницу Владимира. А потом, к слову, еще и продолжил

48-летний житель Нижегородской области проведет 2 года в исправительной колонии особого режима за то, что метнул нож в малознакомую жительницу Владимира. А потом, к слову, еще и продолжил праздновать ее день рождения без нее. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Все произошло 6 июля. Пьяный нижегородец гулял по Владимиру, так он и познакомился с