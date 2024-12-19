В 2025 году начнет действовать новый национальный проект «Семья».

С 2025 года во Владимирской области начнет действовать новый национальный проект «Семья», направленный на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости. Об этом сообщает правительство региона.Проект будет включать пять направлений, среди которых выделяется «Многодетная семья». В его рамках планируется увеличить количество социальных контрактов для семей с детьми, а также создать пункты проката с бесплатными детскими колясками и кроватками.Кроме того, молодые семьи, у которых рождается третий или последующий ребенок, получат единовременную выплату в размере не менее 300 тыс. рублей. Студентки, ставшие на учет по беременности, также смогут рассчитывать на выплату в размере не менее 100 тыс. рублей.Второе направление проекта — «Поддержка семьи» — будет направлено на поддержку студенческих семей, семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, молодых людей в возрасте 18-35 лет, а также родителей детей до 3-летнего возраста.