В дежурную часть владимирского отдела полиции на транспорте поступило сообщение о двух дебоширах, которые пьют и мешают другим пассажирам. Они ехали на поезде «Иваново – Москва». К

В дежурную часть владимирского отдела полиции на транспорте поступило сообщение о двух дебоширах, которые пьют и мешают другим пассажирам. Они ехали на поезде «Иваново – Москва». К владимирскому вокзалу прибыл наряд. Сотрудники транспортной полиции установили, что порядок нарушают 40-летний житель Курской области и 24-летний житель Калининградской области. Мужчины ехали в одном вагоне, оба были пьяны