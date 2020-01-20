Неизвестный, под предлогом проката, завладел его автомобилем «Киа»...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестный, под предлогом проката, завладел его автомобилем «Киа», который не вернул в указанный срок. Материальный ущерб составил более 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Суворовской улице. Установлено, что злоумышленник, взяв напрокат автомобиль, продал его, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Ведется розыск похищенного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22