Неизвестный, под предлогом проката, завладел его автомобилем «Киа»...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве.
В территориальный отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестный, под предлогом проката, завладел его автомобилем «Киа», который не вернул в указанный срок. Материальный ущерб составил более 750 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Суворовской улице. Установлено, что злоумышленник, взяв напрокат автомобиль, продал его, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Ведется розыск похищенного.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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