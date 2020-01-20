В отношении жителя Приморья завели сразу несколько уголовных дел. Его обвиняли в покушении на убийство, убийстве двух и более лиц и уничтожении чужого имущества, передает Первое убийство ..

В отношении жителя Приморья завели сразу несколько уголовных дел. Его обвиняли в покушении на убийство, убийстве двух и более лиц и уничтожении чужого имущества, передаетПервое убийство мужчина совершил в 2018 году, застрелив своего подельника. Вместе с ним он ограбил магазин, но испугался, что товарищ сдаст его полиции. Затем он убил женщину, подруга которой рассказала об ее изменах, в селе Ракитное. После он зарезал и ту, что сообщила ему о неверности, нанеся ей 27 ударов ножом. В ее доме в это время находились 19-летний юноша и трехлетний ребенок. Желая избавиться от свидетелей, злоумышленник нанес молодому человеку удар ножом в шею и поджег жилище. Малыша успели вынести из дома, а юноша спасся бегством.