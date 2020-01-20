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<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2020-aleksandr-malyshkin-pokinet-post-predsedatelya-vladimirskogo-oblastnogo-suda.html" target="_blank">Александр Малышкин покинет пост председателя Владимирского областного суда</a> - Он занимал эту должность с 2009 года