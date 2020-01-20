Он занимал эту должность с 2009 года
Председатель Владимирского областного суда Александр Малышкин планирует покинуть свой пост и занять аналогичную должность в Иваново. По информации Зебра-ТВ, его кандидатура может быть согласована уже 27 января.
Малышкин был назначен председателем Владимирского областного суда ещё в 2009 году. Несмотря на то, что его полномочия истекают лишь в 2021 году, он, видимо, решил не дожидаться и уехать заранее.
Напомним, в 2017 году бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова
заявила, что дома у Александр Малышкина собираются некие заговорщики, обсуждающие, как снять её с должности.