На кортах Мельбурна стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. В соревнованиях у женщин россиянка Анна Калинская в первом круге встречалась с представительницей Китая Чжэн Сайсай. Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. Российская теннисистка уступила китаянке со счетом 3:6, 2:6.

На кортах Мельбурна стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. В соревнованиях у женщин россиянка Анна Калинская в первом круге встречалась с представительницей Китая Чжэн Сайсай. Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. Российская теннисистка уступила китаянке со счетом 3:6, 2:6.В следующем круге Сайсай сыграет с посеянной на турнире под третьим номером японкой Наоми Осакой, которая победила Марию Боузкову из Чехии со счетом 6:2, 6:4.Напомним, что Калинская пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису через квалификацию.