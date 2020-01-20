Австралия, которая по-прежнему борется с пожарами, одновременно страдает еще и от ливней, передает канал Россия 24.

Австралия, которая по-прежнему борется с пожарами, одновременно страдает еще и от ливней, передает канал "Россия 24".На Новый Южный Уэльс обрушился дождь с градом. Несколько частей штата затопило. Нет спасения и под крышей домов — жителям приходится собирать воду тазами. Пожарные используют такую погоду как возможность взять под контроль огонь.Метеорологи предупреждают о скором возвращении жары и ветра, есть риск, что лесные пожары разгорятся с новой силой.В то же время сильнейший снегопад обрушился на восток Канады. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор выпало больше 76 сантиметров снега.Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Закрыт аэропорт города Сент-Джонс, а также большинство предприятий. Тысячи жителей остались без электричества. Людям приходится буквально откапывать свои дома. Под снегом оказались погребены и машины. Глава провинции просит подключить к уборке военных. В приоритете — расчистка подъездов к больнице.