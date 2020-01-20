Ольга Бузова поздравила поклонников с праздником. Поющая
телеведущая нежится на экзотическом курорте.
Ольга Бузова поздравила поклонников с праздником. Поющая
телеведущая нежится на экзотическом курорте.
19 января православные верующие отмечают Крещение господне.
Церковный праздник теледива встречает в теплых краях, в Таиланде.
Ольга Бузова не стала игнорировать важный для всех
православных день. Она решила записать для фанатов видео с поздравлением. Ролик
знаменитость опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм".
В кадре Ольга Бузова стоит на лесенке в бассейне. "Всех православных
поздравляю с Крещением! Это, конечно, не прорубь…"– сказала певица, а после по
обычаю трижды нырнула под воду с головой. Об этом сообщает "Пятый канал".