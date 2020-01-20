Ольга Бузова поздравила поклонников с праздником. Поющая телеведущая нежится на экзотическом курорте.

Ольга Бузова поздравила поклонников с праздником. Поющаятелеведущая нежится на экзотическом курорте.19 января православные верующие отмечают Крещение господне.Церковный праздник теледива встречает в теплых краях, в Таиланде.Ольга Бузова не стала игнорировать важный для всехправославных день. Она решила записать для фанатов видео с поздравлением. Роликзнаменитость опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм".В кадре Ольга Бузова стоит на лесенке в бассейне. "Всех православныхпоздравляю с Крещением! Это, конечно, не прорубь…"– сказала певица, а после пообычаю трижды нырнула под воду с головой. Об этом сообщает "Пятый канал".