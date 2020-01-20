Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимационное отделение больницы. СМИ сообщали, что он находится в крайне тяжелом состоянии, но его бывшая супруга поспешила опровергнуть эти ..

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимационное отделение больницы. СМИ сообщали, что он находится в крайне тяжелом состоянии, но его бывшая супруга поспешила опровергнуть эти слухи, передаетАктриса Татьяна Друбич назвала эти данные "фейком" и заявила, что артист страдает лишь от незначительных проблем со здоровьем. Ранее появилась информация о том, что 75-летний Соловьев пережил ишемический инсульт и буквально находится при смерти.