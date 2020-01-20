В Перми в результате прорыва трубы отопления погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.

В Перми в результате прорыва трубы отопления погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.Трагический инцидент произошел в многоквартирном жилом доме, в цокольном этаже которого располагался частный мини-отель на девять номеров. Состояние пострадавших, доставленных в ожоговое отделение интенсивной терапии, оценивается как тяжелое, передает "Интерфакс".На место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников, там же находятся представители экстренных служб и семь бригад скорой помощи, сообщает ТАСС.