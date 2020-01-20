В одном из пермских хостелов на улице Советской Армии минувшей ночью произошла трагедия. Из-за прорыва трубы в помещения гостиницы хлынула горячая вода, сообщает СМИ сообщают, что во время ..

В одном из пермских хостелов на улице Советской Армии минувшей ночью произошла трагедия. Из-за прорыва трубы в помещения гостиницы хлынула горячая вода, сообщаетСМИ сообщают, что во время происшествия в них находились несколько людей. Они спали. В результате четверо человек буквально сварились заживо в кипятке, еще трое были доставлены в больницы с ожогами. Как пишет , вскоре количество жертв увеличилось до пяти – возможно, один из пострадавших скончался в медучреждении. Что стало причиной прорыва трубы – пока неизвестно.