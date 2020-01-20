В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Чикаго Блэкхоукс на льду домашней арены Юнайтед-центр обыграл команду Виннипег Джетс со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхоукс" на льду домашней арены "Юнайтед-центр" обыграл команду "Виннипег Джетс" со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).У победителей встречи голами отметились Александер Нюландер (3-я минута), Эрик Густафссон (15), Давид Кемпф (50), Брэндон Саад (55) и Доминик Кубалик (59, ПВ), а у гостей шайбы забросили Марк Шайфли (39) и Патрик Лайне (58).Нападающий хозяев льда Патрик Кейн отметился результативной передачей и достиг отметки в 1000 очков в НХЛ. На счету 31-летнего форварда 380 голов и 620 результативных передач в 953 играх лиги. Он стал самым молодым американцем, которому удалось набрать тысячу очков в НХЛ."Чикаго" одержал пятую победу кряду и с 54 очками занимает десятое место в Западной конференции, а "Виннипег", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, в ней же расположился строчкой выше, имея в активе также 54 очка.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Блэкхоукс" в среду, 22 января, примут "Флориду", а "Джетс" в тот же день на выезде сыграют с "Каролиной".