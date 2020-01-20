20.01.2020

2020-01-20 19:45:03

Депутат Госдумы Геннадий Кулик отмечает 85-летие

Выставка, посвященная 85-летию депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Геннадия Кулика, открылась в стенах Госдумы. На ней представлены архивные фотографии, охватывающие важные периоды жизни юбиляра: студенческие годы, работу в Министерстве сельского хозяйства, в Правительстве Российской Федерации и в Госдуме.

Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель Председателя Госдумы Сергей Неверов отметил, что Геннадий Кулик, в первую очередь, — государственник, «человек, который всю жизнь отработал на таком ответственном направлении, как сельское хозяйство». По его словам, работа в аграрном секторе — одна из самых сложных и напряженных. «Геннадий Васильевич занимался именно этим направлением и всегда справлялся достойно с непростыми задачами. Он предлагает решения, которые позволяют нашему селу жить», — подчеркнул парламентарий.

В день рождения Сергей Неверов пожелал Геннадию Кулику здоровья и отметил, что «энергии парламентарию не занимать».

«Молодежь может только позавидовать. Кулик активно работает на всех пленарных заседаниях, не только в своем комитете, но и в других. Он не дает покоя ряду министерств. Кулик – именно такой человек, который радеет, болеет за то, чтобы российское село процветало, развивалось», — заявил парламентарий.

Руководитель фракции отметил вклад Геннадия Кулика в разработку программы «Комплексное развитие сельских территорий». «Программа – это его детище, которое имеет огромное значение», — заметил он.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков отметил, что действительно трудно найти государственного деятеля, который бы так болел за свое дело, как это делает Кулик.

«Геннадий Васильевич является образцом депутата Государственной Думы, который умеет поставить задачу и знает, как ее решить. И никому не удавалось остановить Геннадия Васильевича в достижении его цели», — сказал он.

Геннадий Кулик поблагодарил всех за поздравления и отметил, что за его 85 лет жизни были различные нелегкие события и молодому поколению нужно максимально сохранить то, что исторически себя оправдало.

«К примеру, сегодня все пришли к пониманию, что без поддержки государства невозможно обеспечить продовольственную безопасность», — сказал он.

По материалам пресс-службы Государственной думы.