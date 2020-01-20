Имея хороший доход с продаж, директор стремился вкладывать деньги в оборот, нежели поощрять своих сотрудников

Во Владимирской области директор компании по производству пластмассовых изделий признан виновным в невыплате заработной платы сотрудникам. По данным СледКома РФ, 16 работников не получили около 1 млн 600 тысяч рублей.В период с декабря 2016 по март 2018 руководитель компании ООО «Трансформерс Плант» допускал нарушение трудовых прав работников предприятия. Имея хороший доход с продаж, директор стремился вкладывать деньги в оборот, нежели поощрять своих сотрудников.Во время расследования руководитель погасил часть долга в размере 724 тысяч рублей. Фрунзенский районный суд назначил осужденному наказание в виде штрафа – 100 тысяч рублей.