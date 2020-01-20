Какой же рокер без алкоголя! Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич доказывал это несколько раз на личном примере. Он выпустил книги Занимательная наркология и Мужские напитки. Да и сам, очевидно, не прочь залить за воротник....

Какой же рокер без алкоголя! Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич доказывал это несколько раз на личном примере. Он выпустил книги "Занимательная наркология" и "Мужские напитки". Да и сам, очевидно, не прочь залить за воротник...."Когда мы работали по десять дней в городе – подва концерта в день без выходных, перед вторым концертом выпивали мы грамм по 50 коньячку прямо тут, в артистическом буфете, просто чтобы связкиработали, это чисто медицинский прием, – признался Андрей Макаревич. – У Кутикова (Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист, продюсер – Прим. ред.) былтакой комбинезон в обтяжку,который он, по-моему С какой-то поклонницыснял, розовый, и там не было карманов. А у менякарманы были. И вот идешь на сцену, он себя похлопает – карманов, а у меня есть вкармане пятерочка, – я говорю, пойдем, Сань... В какой-то момент, а уже третий звонок, свет тенет, – я говорю, пойдем, Сань, чет все я тебя угощаю и угощаю".Именно так Макаревич и нализался спиртного... "Он сбегал в гримерку,взял деньги, говорит, так, два по сто дайте, чтобы Макар не думал, что якакой-то жлоб. Мы выпили два по сто, и я сказал, Сань, я-то тебе по 50 всегданаливал, а ты по 100, так что я должен ответить. И взял еще два по сто, продолжает Макаравич. – И мыпошли работать. Я начинаю: "Возникает из недопетости на потребу растущимхлопотам...""И вдруг у меня дикое ощущение, что голос и руки разъезжаются, тоесть я играю все правильно, но немножко в разных темпах. Я покрылся ледянымпотом, потому что вдруг понял – сидит 8 тысяч человек, и они сейчас этозаметят. Из меня этот коньяк вышел за минуту,понимаешь, и таких экспериментов больше не ставилось", – цитирует Макаревича журнал "Авторадио".