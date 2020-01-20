Журналиста интернет-издания Медуза Ивана Голунова пригласили на следственный допрос. Он проходит потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Адвокат ..

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пригласили на следственный допрос. Он проходит потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими.Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что пока задержаний по этому делу нет. "У меня и моего клиента пытались взять подписку о неразглашении, но мы отказались ее давать", – цитирует правозащитника .Напомним, 6 июня прошлого года Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотических веществ. После этого в СМИ началась кампания в поддержку журналиста "Медузы". Голунова освободили 11 июня, все обвинения были сняты.