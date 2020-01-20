Данные о доходах российского премьера Михаила Мишустина и его жены опубликовала газета Коммерсант со ссылкой на сайт ФНС России.

Данные о доходах российского премьера Михаила Мишустина и его жены опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на сайт ФНС России.Это суммы за последние пять лет.В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов. В 2017 году он получил 19,3 миллиона (68,5), в 2016 году — 18,9 миллиона рублей (77,3), в 2015 году — 19,5 миллиона рублей (80,9).В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей. Его супруга заработала 160,1 миллиона рублей.15 января 2020 года Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра в связи с отставкой правительства Дмитрия Медведева. 16 января Госдума утвердила 383 голосами кандидатуру Мишустина на должность председателя кабинета министров страны.