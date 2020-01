Матчем между Питтсбург Пингвинз и Бостон Брюинз стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Пингвины на своей площадке взяли верх над медведями, отыгравшись с 0:3. Итоговый счет – 4:3 в пользу хозяев льда.

Матчем между "Питтсбург Пингвинз" и "Бостон Брюинз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пингвины" на своей площадке взяли верх над "медведями", отыгравшись с 0:3. Итоговый счет – 4:3 в пользу хозяев льда.В составе победителей шайбы забросили Доминик Симон, Теодор Блюгер, Джек Джонсон и Брайан Раст, которому ассистировал Евгений Малкин. У проигравших отличились Патрис Бержерон, Андерс Бьорк и Давид Пастрняк.That's 21 goals on the season for Bryan Rust... in just 35 games. pic.twitter.com/kBtamWrC1A— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 19, 2020Таким образом, "Питтсбург" сумел взять реванш у "Бостона" за поражение со счетом 1:4, которое состоялось 17 января.