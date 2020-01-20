Валенки, валенки, эх, не подшиты стареньки, – уже 29 лет поет Пелагея. Как оказалось, ее призыв к Коле-Николаю не ходи на тот конец, не носи девкам колец позволяет заколачивать миллионы и скупать элитные квадратные метры.

"Валенки, валенки, эх, не подшиты стареньки", – уже 29 лет поет Пелагея. Как оказалось, ее призыв к Коле-Николаю "не ходи на тот конец, не носи девкам колец" позволяет заколачивать миллионы и скупать элитные "квадратные метры".В 2016 году, как писал "Форбс", Пелагя заработала 55 миллионов рублей. Гонорар за ее выступление на корпоративе составляет не менее 3 миллионов. За каждый из четырех сезонов артистка, как говорят, получала на Первом канале не менее 3,5 миллионов. Словом, деньги гребет лопатой.Словом, звезда фолк-этно не бедствовала. А деньги тратила с умом – вкладывала их в элитные квадратные метры. В итоге сегодня ей в доле с мужем Иваном Телегиным принадлежит четырехэтажный загородный особняк за 75 миллионов рублей в подмосковном коттеджном поселке и участок в 20 сотокПевице принадлежат и несколько шикарных квартир в Москве. Одна "трешка" находится в элитном жилом комплексе на западе города, другая (с местом на подземной парковке) – в Центральном административном округе. Также у артистки, как выяснила в собственности есть "однушка" в Таганском районе столицы.Суммарная стоимость такой недвижимости может превышать 150 миллионов рублей. Но вот как исполнительница будет делить имущество с хоккеистом, развод с которым сейчас оформляется? "Они договорились обо всем. Ваня абсолютно не жадный", – цитирует маму Светлану Ханову