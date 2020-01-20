Не зря ребята во дворе
Не любят Вовку-дурачка -
Он в позапрошлом январе
Нашел на стройке хомячка...
Зверек от холода втыкал,
Свернувшись в маленький клубок.
Замерзшей коркой черный кал
Покрыл его хомячий бок.
Мальчишка в шапку положил
Полуживого хомячка,
Принес домой, ему налил
Немножко в блюдце коньячка.
Хомяк и бровью не повел,
Не смог к тарелке подползти -
Ведь на морозе он провел
Никак не меньше дней пяти...
И хомячка холодный нос
Потрогал Вова чуть дыша:
""Вот блин, да он совсем замерз...""
Подумал мальчик не спеша.
Он вспомнил школьную столовку:
Чтоб разморозить бычий фарш
Кладут его в микроволновку...
Так поступил и Вова наш.
Захлопнул дверь, нажал на кнопку Зашевелился хомячок,
Открыл глаза, поднял головку,
Потом послышался щелчок...
У Вовы просто с
еще анекдот!