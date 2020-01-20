20.01.2020

2020-01-20 19:00:04

Музеи ВДНХ будут бесплатно работать до конца 2020 года

ВДНХ продлит одну из самых популярных акций, запущенных в юбилейном сезоне. Выставочные проекты главной выставки страны до конца 2020 года можно будет посетить бесплатно. Сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Познакомиться с достижениями отечественной космонавтики, проследить эволюцию кириллицы, узнать о судьбе советского орбитального ракетоплана «Буран», а также совершить путешествие по 80-летней истории ВДНХ можно со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Понедельник — технический день.

Юбилейная акция, стартовавшая накануне 80-летия ВДНХ, вызвала большой интерес москвичей и гостей столицы. За полгода в бесплатные часы на постоянных экспозициях и временных выставках побывали более 150 тысяч человек.

Также в 2020 году продолжат действовать и другие льготы. Каждое третье воскресенье месяца с 11 до 22 можно бесплатно посетить музей ВДНХ, комплекс «Буран» и центр «Слово». Все собственные музейно-выставочные проекты ВДНХ в любой день, кроме понедельника, бесплатно открыты для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, малышей до шести лет, инвалидов 1-й и 2-й групп, членов многодетных семей, ветеранов ВОВ, а также школьников в составе организованных экскурсий. Полный перечень льгот можно найти на сайтах музеев выставки.