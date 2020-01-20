После прекращения отношений молодая женщина стала угрожать потерпевшему несуществующей беременностью и требовать денежные средства...

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР УВД по ВАО задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в вымогательстве.В УВД по ВАО с сообщением о вымогательстве обратился местный житель. Потерпевший пояснил, что после прекращения отношений молодая женщина стала угрожать ему несуществующей беременностью. Она сказала, что якобы прервала ее на большом сроке, что вызвало осложнение, и ей требуется дорогостоящее лечение, после чего потребовала у него 1 миллион 700 тысяч рублей.Мужчина передал ей денежные средства. Впоследствии, поняв, что его обманули, он обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Зеленом проспекте. Ею оказалась 28-летняя приезжая. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 163 УК РФ «Вымогательство» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73