В процессе беседы новый знакомый рассказал о проблеме с жильем, и заявитель пригласил его к себе домой...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району задержали 20-летнего подозреваемого в краже из квартиры.В ОМВД России по Нижегородскому району обратился 49-летний житель столицы. Со слов потерпевшего, некоторое время назад он познакомился с неизвестным молодым человеком на вокзале. В процессе беседы новый знакомый рассказал о проблеме с жильем, и заявитель пригласил его к себе домой. Однако после его ухода потерпевший обнаружил пропажу мобильного телефона и денежных средств, которые находились в портмоне. Общая сумма материального ущерба составила около 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый житель города Санкт-Петербурга.Полицейскими установлено, что задержанный воспользовался доверием потерпевшего и, находясь в его квартире, похитил имущество. Кроме того, зная код от мобильного приложения, злоумышленник воспользовался банковской картой заявителя. Похищенный телефон был изъят, а денежными средствами подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18