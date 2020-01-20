Ясновидящая и таролог
Саона сделала Ольге Бузовой индивидуальный прогноз. В частности, она
рассказала, когда звезда выйдет замуж за возлюбленного-блогера.
Ясновидящая и таролог
Саона сделала Ольге Бузовой индивидуальный прогноз. В частности, она
рассказала, когда звезда выйдет замуж за возлюбленного-блогера.
По
словам таролога, Ольга Бузова – человек, который стремится везде успеть и "заполнить
собой все пространство". Она напомнила, что певица в прошлом году "вырывала у
жизни все" и была против брака, не желая связывать себя какими-то
обязательствами.
"Этот
год ее сильно изменит. Она будет стараться изо всех сил выйти замуж и родить
ребенка. Это у нее будет задачей номер один", – цитирует Саону .
По ее мнению, пересмотрела свое отношение к жизни, и сейчас хочет семью,
уют и любящего мужчину рядом.
"Популярность
и лайки в "Инстаграме", премии и мероприятия – все это ничто по сравнению с
семейной жизнью. Замуж Ольга выйдет в конце 2020 года или в самом начале
2021-го. По судьбе ей выпадает двое детей", – уверена таролог. При этом она
отметила, что роман телеведущей с Давидом Манукяном идет по нарастающей.
13 Янв 2020 в 9:07 PST
"Она
даже сама от себя не ожидала, что сможет полюбить и говорить про это искренне и
открыто", – добавила Саона. Что касается карьеры, то она у , по
словам таролога, тоже будет развиваться. Но не обойдется и без скандалов.
31 Дек 2019 в 4:40 PST
"Самое главное для нее, чтобы
о ней говорили, а хорошо будут говорить или плохо, ей все равно", – заключила
ясновидящая.