Ясновидящая и таролог Саона сделала Ольге Бузовой индивидуальный прогноз. В частности, она рассказала, когда звезда выйдет замуж за возлюбленного-блогера.

Ясновидящая и тарологСаона сделала Ольге Бузовой индивидуальный прогноз. В частности, онарассказала, когда звезда выйдет замуж за возлюбленного-блогера.Пословам таролога, Ольга Бузова – человек, который стремится везде успеть и "заполнитьсобой все пространство". Она напомнила, что певица в прошлом году "вырывала ужизни все" и была против брака, не желая связывать себя какими-тообязательствами."Этотгод ее сильно изменит. Она будет стараться изо всех сил выйти замуж и родитьребенка. Это у нее будет задачей номер один", – цитирует Саону .По ее мнению, пересмотрела свое отношение к жизни, и сейчас хочет семью,уют и любящего мужчину рядом."Популярностьи лайки в "Инстаграме", премии и мероприятия – все это ничто по сравнению ссемейной жизнью. Замуж Ольга выйдет в конце 2020 года или в самом начале2021-го. По судьбе ей выпадает двое детей", – уверена таролог. При этом онаотметила, что роман телеведущей с Давидом Манукяном идет по нарастающей.13 Янв 2020 в 9:07 PST"Онадаже сама от себя не ожидала, что сможет полюбить и говорить про это искренне иоткрыто", – добавила Саона. Что касается карьеры, то она у , пословам таролога, тоже будет развиваться. Но не обойдется и без скандалов.31 Дек 2019 в 4:40 PST"Самое главное для нее, чтобыо ней говорили, а хорошо будут говорить или плохо, ей все равно", – заключилаясновидящая.