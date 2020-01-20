Журнал Empire обнародовал рейтинг лучших фильмов XXI века. Первую строчку заняла картина Джорджа Миллера Безумный Макс: Дорога ярости. По мнению экспертов, эта работа является ..

Журнал Empire обнародовал рейтинг лучших фильмов XXI века. Первую строчку заняла картина Джорджа Миллера "Безумный Макс: Дорога ярости". По мнению экспертов, эта работа является "бескомпромиссным произведением искусства".На втором месте оказался фильм Питера Джексона "Властелин колец: Братство Кольца". Тройку лидеров замыкает картина Кристофера Нолана "Темный рыцарь". В первую десятку также попали такие ленты, как "Лунный свет" Барри Дженкинса, "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо и "Прочь" Джордана Пила, передает .