Заграничные паспорта нового образца для россиян будут делать роботизированные системы, установленные в так называемых криптобикокабинах. Устройства уже выпустили первую партию ..

Заграничные паспорта нового образца для россиян будут делать роботизированные системы, установленные в так называемых криптобикокабинах. Устройства уже выпустили первую партию документов, сообщаетЧтобы получить такой паспорт, гражданину потребуется подать соответствующее заявление на портале госуслуг. После этого ему будет выдан особый штрихкод, который нужно отсканировать в криптобиокабине. На экране устройства появятся подсказки, следуя которым заявитель сможет снять отпечатки своих пальцев и сделать цветную фотографию с необходимыми пропорциями.